حزب النور يثمن الموقف المصري من القضية الفلسطينية

كتب- عمرو صالح:

عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعها الدوري، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس الحزب، وبرئاسة المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا للحزب، وبمشاركة نواب ومساعدي رئيس الحزب، ورئيس مجلس شيوخ الحزب، والأمين العام، وباقي أعضاء الهيئة.

وبحسب بيان الحزب تضمن الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تتعرض لها المنطقة، وما يدور من أطروحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وما يتبعها من تأثيرات تهدد المنطقة بأسرها.

وثمنت الهيئة العليا للحزب في اجتماعها موقف الإدارة المصرية القوى والحاسم الرافض للتهجير، والداعم لقضايا الأمة، والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية، التي يحكمها بنفسه، وعاصمتها القدس الشريف؛

وأكدت الهيئة على أن هذه الدعوة للتهجير، التي تتدثر بغطاء الشفقة والحرص على رفاهية شعب فلسطين، ما هي إلا دعوة كاذبة مفضوحة، تهدف إلى تمكين قوات الاحتلال الصهيوني من السيطرة التامة على قطاع غزة بالكامل، تمهيدًا للانتقال إلى مزيد من التمدد في المساحات المجاورة في البلدان الإسلامية، لتحقيق الحلم الصهيوني التلمودي الموهوم بتكوين "دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل"، والذي لن يتحقق، بإذن الله، مع تمسك الشعوب الإسلامية بدينها وثوابتها ومقدساتها، ومع هذا الصمود الفلسطيني العظيم، وذلك التكاتف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية، ومع هذا الالتفاف الشعبي المصري الداعم للقيادة المصرية في رفضها الواضح والحاسم لتلك الأطروحات التي تهدد المنطقة بأسرها وتسعى إلى تكوين شرق أوسط جديد.

كما استعرض الاجتماع خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة, وآليات تفعيل أنشطة اللجان، والملفات المختلفة داخل الحزب، كما تابعت الهيئة الاستعدادات المختلفة لإدارات الحزب المختلفة في تقديم الخدمات الجماهيرية والمعارض الخيرية المتاحة؛ تخفيفًا عن أبناء الوطن خلال الفترة القادمة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.