توربين جديد.. خبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن تفاصيل جديدة بشأن التوربينات الكهربائية لسد النهضة.

وقال شراقي في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إن التصميم الحالي لسد النهضة يشتمل على تركيب 13 توربين بعد إلغاء 3 توربينات لعدم الجدوى الافتصادية، موضحا أن الجناح الأيمن (الشرقى) يحتوى على التوربينات أرقام من 4 إلى 10، والأيسر (الغربى) التوربينات من 11 إلى 16.

وأضاف "شراقي"،: "كما تم تركيب 2 توربين فى فبراير وأغسطس 2022، و 2 آخرين فى أغسطس 2024، والجميع على الجانب الأيمن"، موضحا أنه كان مقررًا تركيب 3 توربينات فى ديسمبر 2024 طبقا لاعلان رئيس الوزراء الإثيوبى.

وتابع: ولكن لم يحدث ذلك حتى ظهر اليوم خروج مياه من حوض التوربينات على الجانب الأيسر فى إشارة إلى احتمال اختبار توربين، فى كل مرة تقيم إثيوبيا الاحتفالات بالتركيب، وهذا لم يحدث حتى الآن.

وأشار شراقي إلى أن التخزين الخامس والأخير لسد النهضة انتهى في 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 م فوق سطح البحر بإجمالى 60 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه في حالة تشغيل التوربينات لابد من السحب من هذا المخزون بعد انتهاء موسم الأمطار في أكتوبر، لافتا إلا أن مستوى البحيرة لم يتغير وبالتالى المخزون لم ينقص ولو قليلًا مما يدل على أن الاعتماد فقط على الإيراد اليومى (20 مليون م3) الذى لايكفى لتشغيل توربين واحد بنصف كفاءة.

وأوضح شراقي أن خروج المياه من أحواض التوربينات لا تعني بالضرورة إنتاج كهرباء، فمن الوارد أن تعمل ساعات قليلة فى وقت مرور القمر الصناعى الذى يغطى سد النهضة مرة كل 5 أيام الساعة 7:58:01 صباحًا فى رسالة طمأنة للشعب الإثيوبى الذى يتلهف على أى فائدة لسد النهضة طوال الـ 14 عاما الماضية.

وأشار شراقي إلى أن تشغيل التوربينات خلال الشهور القادمة سيترتب عليه مرور المياه إلى السودان ومصر، وفى حالة عدم التشغيل فلابد من فتح بوابات المفيض العلوى لتفريغ على الأقل 20 مليار م3 فى ابريل أو مايو على الأكثر استعدادا لاستقبال حوالى 42 مليار م3 تأتى خلال أشهر الأمطار الأربعة (يوليو – أكتوبر)، مع استمرار فتحها أثناء موسم الأمطار.