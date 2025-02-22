هل يشكل فيروس كورونا الجديد في الخفافيش خطرًا وشيكًا؟.. الدكتور حسام حسني يوضح

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على اكتشاف فيروس كورونا جديد لدى الخفافيش في مختبر صيني، مشيراً إلى أن هذا العام شهد انتشارًا ملحوظًا للفيروسات، مما يستدعي من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة.

خلال مداخلة له في برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أكد حسني أن الفيروس ينتقل ولا ينمو إلا داخل جسم الإنسان، مما يستلزم أهمية الوعي الاحترازي تجنبًا لانتقاله من إلى الإنسان.

وأضاف حسني أنه حتى الآن لا يوجد خطر حقيقي من الفيروس الجديد، وأن ما تم الحديث عنه هو مجرد خلايا معملية.

وأوضح حسني أن المياه والسوائل تلعب دورًا مهمًا في علاج الفيروسات، مؤكدًا أن الرأي الطبي ينصح الأشخاص الذين يصابون بأدوار برد شديدة أن يفطروا، مشددًا على أهمية إفطار صائم والتعويض بالصيام لاحقًا بعد التعافي من المرض.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على ضرورة توفير تهوية مناسبة، والحفاظ على مسافة أمان بين الناس للحماية من أي عدوى محتملة.

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