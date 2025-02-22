قصص إنسانية ملهمة.. محمد بن راشد يكرم "صناع الأمل" غداً

دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

يكرم غدًا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل صناع الأمل في العالم العربي، خلال الحفل الختامي للنسخة الخامسة من المبادرة.

وتهدف إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

مليون درهم مكافأة الفائز في "صناع الأمل

ويستعرض الحفل الختامي قصصاً إنسانية ملهمة لعدد من صناع الأمل في العالم العربي، الذين سخروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع مبتكرة أسهمت في الارتقاء بحياة الناس وترسيخ ثقافة البذل والتكافل الاجتماعي، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

صناع الأمل هي الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء الذي يجري في "كوكا كولا أرينا" في دبي، وينال الفائز مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

كما سيكون الحفل الختامي متاحا أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة "صناع الأمل".

٢٦ ألف طلب ترشيح لمبادرة صناع الأمل في شهر واحد

ويقدم الحفل الختامي للنسخة الخامسة التي استقبلت أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد، الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان، وأسمهان النقبي.

كما يشهد الحفل الختامي أوبريت غنائي يشارك فيه مجموعة من أشهر نجوم الغناء العرب وهم: الفنانون حمود الخضر، ووليد الشامي، وبلقيس، وعمر العبد اللات.

كما يشارك في الحفل الختامي للنسخة الخامسة، المغني والموسيقي العالمي "رد ون RedOne" الذي يعتبر من أشهر المؤلفين والمنتجين الموسيقيين في العالم.

لجنة تحكيم مبادرة صناع الأمل تختار المتأهلين للمرحلة النهائية

واختارت لجنة تحكيم مبادرة "صناع الأمل"، والتي تضم نخبة من أصحاب التخصصات والكفاءات، المتأهلين إلى المرحلة النهائية استناداً إلى التأثير الإيجابي الذي حققه أصحاب هذه المبادرات في مجتمعاتهم، حيث عملت اللجنة على تقييم كل ترشيح بحسب معايير محددة تشمل موضوع المبادرة والتحديات المرتبطة بها، ودورها في صنع تغيير حقيقي وملموس، وقابليتها للوصول للشريحة المستهدفة.

واستقطبت مبادرة "صناع الأمل" منذ إطلاقها في العام 2017، أكثر من 320 ألف ترشيح.

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