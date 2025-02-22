الحرارة أقل من صفر ببعض المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس وموجة شديدة البرودة تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات النهار والليل.

وأضافت منار غانم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه بداية من اليوم تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بحوالي 5 درجات، حيث تصل الحرارة على القاهرة لـ 16 درجة وتكون الأجواء شديدة البرودة طوال اليوم خاصة خلال فترة المساء.

وتابعت: تتراوح الحرارة خلال فترة الليل بين 8 إلى 10 درجات على القاهرة الكبرى، وأقل من 8 درجات بالمدن الجديدة، بينما تصل إلى أقل من الصفر ببعض المناطق وسط سيناء.

وأشارت إلى أن سبب الموجة الباردة، نتيجة كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا؛ منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، كما يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأكدت أنه يوجد نشاط رياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما سيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

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