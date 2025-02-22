موعد انتهاء الشتاء وبداية فصل الربيع 2025

كتب- محمد نصار:

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، والذي سيبدأ يوم الخميس 20 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة و3 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.

ويحدث الاعتدال الربيعي عندما تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، وهو ما يتم عادةً في 21 مارس من كل عام، حيث تتحرك الشمس تدريجيًا نحو الشمال بعد الانقلاب الشتوي، مما يؤدي إلى زيادة فترات النهار في نصف الكرة الشمالي ونقصانها في النصف الجنوبي.

ويتسبب الاعتدال الربيعي في تساوي طول الليل والنهار، حيث يصبح كل منهما 12 ساعة في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

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