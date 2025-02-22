محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان

كتب- محمد نصار:

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الشؤون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة والتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كل الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.

وأشار حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وضعت خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، مع تكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية، والمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المخللات والحلويات بمختلف أنواعها (شرقية - غربية)، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركة مع مختلف المناطق الطبية (صباحية - مسائية).

وأكد مدير مديرية الشؤون الصحية، توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات، وتم انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة ورفع درجة استعداد الطواقم الطبية ورفع جاهزية الفرق الطبية الطائرة وفرق الانتشار السريع بالمستشفيات، وتوفير النسبة المقررة من الأسرة لتأمين الحالات الحرجة بالمستشفيات بنسبة لا تقل عن 25%، ومتابعة التأمين الاستراتيجي اللوجستيات مثل تأمين شبكة الأكسجين ووجود احتياطي كاف من الإمدادات وتأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطي كاف من السولار، وتكثيف التعاون بين غرف المديرية المختلفة من غرفة الطوارئ والحالات الحرجة والإدارة العامة للطب العلاجي والإدارة العامة للطب الوقائي وتكثيف التواصل مع غرف عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة عمليات الإسعاف (قطاعي القاهرة وحلوان) وغرفة عمليات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

وأشار مدير مديرية الشؤون الصحية إلى أن غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا استعدت لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجي (٠٢٢٣٩١١٤٣٢ ، ٠٢٢٣٩١٠٥٧٣)، وغرفة طوارئ العلاجي بالوزارة (١٣٧)، وغرفة طوارئ الوقائي بالمديرية (٠٢٢٣٩١٨٩٦٨)، وغرفة طوارئ الوقائي بالوزارة (١٠٥ - ٠٢٢٧٩٢٣٦٠٨ - ٠٢٢٧٩٢١٠٦٠)، ومعهد السموم بجامعة القاهرة (٠٢٢٣٦٤٣١٢٩٩ - ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢)، ومعهد السموم جامعة عين شمس (٠٢٢٦٨٤٠٩٠٢ - ٠٢٢٤٨٢٣٣١٤).

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على اتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة، والتوجه في الحال لإجراء الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ في المديرية بتقرير التقصي في أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.

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