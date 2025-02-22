نشرة التوك شو| أصداء تصريحات ترامب بشأن غزة وتفاصيل جديدة حول وفاة آية عادل بالأردن

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ضياء رشوان يعلق على تواجد نجل إبراهيم العرجاني ضمن تأسيسية الجبهة الوطنية

علق ضياء رشوان نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، على تواجد عصام العرجاني نجل رجل الأعمال إبراهيم العرجاني ضمن اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، أكد رشوان أن رجل الأعمال المهندس عصام العرجاني يعد أحد أعضاء اللجنة التأسيسية التي تضم 58 عضوًا، ويمثل مع عضو آخر محافظة سيناء بناءً على اختيار الأهالي، وجود بالحزب لا يتعارض مع القانون.

جوزها كان بيخونها.. شقيقة آية عادل المتوفاة في الأردن تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت أسماء عادل، شقيقة آية عادل المصرية التي توفيت مؤخرًا بعد سقوطها من شرفة منزلها في العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قالت أسماء إن شقيقتها كانت تعاني من خلافات مستمرة مع زوجها بسبب تعدد علاقاته خارج إطار الزواج، مشيرة إلى أنه كان بيخونها ويضربها بعصا حديدية عندما تعترض على سلوكه.

عمرو أديب: ترامب لا يتراجع إلا أمام المواقف الموحدة

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ترامب لا يتراجع إلا أمام المواقف الموحدة،

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أكد أديب، أن "هذا يوم الوحدة العربية أمام ترامب"، وأنه "محدش باع أو عمل حاجة ضد إرادة شعبه".

عمرو أديب عن تصريح ترامب بشأن غزة: تحول أولي يستدعي الحذر

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول خطته لغزة،

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة أشار أديب إلى أن ترامب، الذي وصف خطته بأنها مجرد "توصية غير إلزامية"، قد أظهر تغييرًا أوليًا في موقفه، لكنه دعا إلى التعامل مع هذا التصريح بحذر بالغ، نظرًا لاحتمال تراجع الرئيس الأمريكي عنه لاحقًا، وفقًا لما عُرف عن تقلبات مواقفه، معقبًا: "اليوم يتراجع ترامب ولكن ممكن يصحي الصبح يغير كلامه".

مصطفى بكري يعلق على تصريحات ترامب: تراجع واضح

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، قائلا: "ترامب يتراجع".

خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح بكري أن ترامب أعلن أن خطته لإعادة إعمار غزة تعتبر ناجحة، ولكنه لن يفرضها، مكتفيًا بتقديم بعض التوصيات.

شوقي علام يوضح حالات إباحة الفطر في رمضان

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية أرخصت الفطر في رمضان لمن وجب عليه الصيام إذا تحقق فيه سبب من الأسباب التي ترفع عنه الحرج، فمن كان عاجزًا عن الصيام لكِبَر سن أو مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه، فإنه يُفطر ويخرج فدية عن كل يوم، وهي إطعام مسكين، امتثالًا لقول الله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

المفتي: العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام تكاملية أكثر من مجرد طاعة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام تقوم على التكامل والتعاون والتعاضد، حيث ينظم الدين طبيعة هذه العلاقة لتحقيق التوازن بين شؤون الدين والدنيا.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "طبيعة هذه العلاقة متكاملة، تؤكد أن الدين ليس بمعزل عن واقع الحياة أو عن شؤون الدنيا، بدليل أن هذا الدين ينظم أطر وشكل طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية".