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شبورة وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

04:30 ص السبت 22 فبراير 2025

الطقس

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء واضطراب بحركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

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