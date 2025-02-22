برلماني: خطة إعمار غزة "منعطف حاسم" لدعم الحقوق الفلسطينية

كتب- عمرو صالح:

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن خطة إعادة إعمار غزة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تُشكل "منعطفًا حاسمًا" في مسار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه الإنسانية والسياسية.

وذكر أحمد سمير، في بيان له، أنه وفقًا للإعلان الفلسطيني، تستهدف الخطة إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة في غزة، ورفض أي محاولات لتهجير السكان أو تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، واصفا ذلك بأنه "تأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية".

وأوضح زكريا، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم بثبات كل الجهود الرامية إلى حماية الفلسطينيين وصون وحدة أراضيهم، وتقف خلف الأشقاء بقوة، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في دعم الأشقاء ووقف مخططات التهجير، وستواصل دفع المجتمع الدولي لتبني الخطة الجديدة.

يذكر أنه فى إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالأخص، فقد أكدت هذه الخطة عنصر هام هو إعداد الحكومة الفلسطينية خطة للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء فى مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.

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