المستشارة أمل عمار تشهد فعاليات الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الجلسة الختامية لـ"نموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة" بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس والذي جاء ضمن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي نفذته متدربات الدفعة الأولى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالقاهرة.

ويستهدف البرنامج المرأة المصرية في القيادات الوسطى بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لإتاحة الفرصة لهن لتطوير الذات والمهارات لمواكبة السوق واتجاهاته.

وفي كلمتها توجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر إلى الدكتورة رشا راغب وعبرت عن سعادتها بالقيادات المشاركات في البرنامج مؤكدة على أهمية جميع المبادرات التي تم تقديمها من المشاركات والتي من بينها محاكاة الجلسات البرلمانية ودعت إلى اصدار كتيب يضم كل هذه المبادرات وضمه لمكتبة المجلس القومي للمرأة مشيرة أنه سيتم الاستعانة بعدد من القيادات المشاركات لضمهن إلى لجان المجلس لما أبدينه من وعي قيادي،

هذا وقد هنأت الدكتورة نسرين البغدادي كل من المستشارة أمل عمار والدكتورة رشا راغب لاختيارهن ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي كما أثنت الدكتورة نسرين البغدادي على المبادرات المبتكرة الملهمة التي تم تقديمها وبخاصة مبادرة هي رقمية حيث ركزت هذه المبادرات على هوية المرأة المصرية وعلى دورها الفعال في المجتمع مؤكدة على أهمية الاهتمام بإبراز التراث والهوية واللغة العربية.

يُذكر أن هذا النموذج التدريبي يأتي في إطار الشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" والذي امتد على مدار 10 أشهر.