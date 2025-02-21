الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لإسبانيا والسعودية
07:51 م الجمعة 21 فبراير 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد إجراءه زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، والمشاركة في اجتماع غير رسمي بالرياض حول القضية الفلسطينية بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت والأردن، وولي عهد البحرين.
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