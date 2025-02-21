الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا

(أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا في الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 10

6 أكتوبر 17 09

بنهــــا 16 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 10

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 16 09

الزقازيق 16 10

شبين الكوم 15 09

طنطا 15 10

دمياط 15 11

بورسعيد 16 11

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 10

العريش 16 08

رفح 15 08

رأس سدر 19 09

نخل 16 01

كاترين 12 00

الطور 19 14

طابا 16 08

شرم الشيخ 21 13

الإسكندرية 16 11

العلمين 16 09

مطروح 15 10

السلوم 14 08

سيوة 17 07

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 12

سفاجا 20 11

مرسى علم 21 13

شلاتين 24 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 17 07

بني سويف 17 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 07

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 20 07

أبوسمبل 24 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 31 19

المدينة 29 15

الرياض 27 14

المنامة 23 18

أبوظبي 27 18

الدوحة 25 17

الكويت 24 13

دمشق 08 01-

بيروت 11 07

عمان 08 02

القدس 09 04

غزة 14 10

بغداد 18 08

مسقط 26 22

صنعاء 27 09

الخرطوم 35 20

طرابلس 17 11

تونس 20 10

الجزائر 18 11

الرباط 20 10

نواكشوط 33 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 01 - 08-

إسطنبول 04 01-

إسلام آباد 22 10

نيودلهى 25 12

جاكرتا 30 24

بكين 04 05-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 09 01

أثينا 06 01

روما 15 06

باريس 13 06

مدريد 14 03

برلين 08 01

لندن 13 07

مونتريال 05- 09-

موسكو 01- 11-

نيويورك 01 06-

واشنطن 03 05-

أديس أبابا 27 11