وظائف جديدة.. أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بالمحافظات - التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير 3862 فرصة عمل في 59 شركة خاصة، موزعة على 10 محافظات.

موعد التقديم على فرص العمل الجديدة

وأوضحت "العمل" بحسب بيانها، الجمعة، أن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة متاحة خلال شهري فبراير ومارس 2025.

وزارة العمل: 3862 فرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة تنتظر شباب 10 محافظات

أكد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة متابعة مديريات العمل في المحافظات لضمان استلام الشباب لهذه الفرص والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف المُعلنة.

ووجه الوزير دعوته للشباب المصري للإقبال على العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تُقدمها الدولة، والتي تؤهلهم للوظائف المعلن عنها.

نشرة التوظيف: فرص عمل لذوي الهمم

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تضم نشرة التوظيف هذه المرة فرص عمل لذوي الهمم، وذلك لتوفير فرص مناسبة لهم في مختلف التخصصات.

وتسعى الوزارة من خلال فرص العمل الجديدة إلى تحقيق نسبة الـ 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

التقديم على الفرص: فبراير ومارس 2025

وقالت الوزارة في بيانها، إن التقديم على فرص العمل الجديدة سيكون خلال شهري فبراير ومارس 2025، ويمكن للشباب التقديم من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر الأرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تخصصات فرص العمل الجديدة

تضم نشرة التوظيف العديد من فرص العمل في تخصصات مختلفة، مثل: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسين كهرباء وإتصالات، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، محاسبين، مشرفي تنجيد، شيفات، مشرفي إنتاج، سائقين، أفراد أمن، وعمال إنتاج، بالإضافة إلى العديد من الفرص في مهن الفندقة والمطاعم.