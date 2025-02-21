برودة شديدة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 26 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد غدًا الجمعة، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلا وانخفاض بقيم 4:3 درجات على معظم الأنحاء واضطراب بالملاحة البحرية وعلى سواحل البحر المتوسط.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه الوجه البحري على فترات متقطعة بالإضافة إلى نشاط بحركة الرياح على أغلب الأنحاء يوم السبت 22 فبراير.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 23 فبراير وحتى الأربعاء 26 فبراير شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة منها وشمال الوجه البحري.

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