عضو الأزهر العالمي للفتوى: الجمال في الإسلام ليس مجرد مظهر

كتب- حسن مرسي:

أوضحت الدكتورة أميرة رسلان، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإنسان بفطرته يميل إلى تقدير الجمال، وهو أمر تدعمه السنة النبوية الشريفة بشكل كبير.

وأشارت خلال حديثها على قناة "الناس" إلى أن النفس البشرية تميل إلى الجمال، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الجمال، وأن السنة النبوية اهتمت بهذا الجانب.

وأضافت رسلان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون أن يكون الاهتمام بالمظهر من علامات الكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الله جميل ويحب الجمال.

واستشهدت بحديث نبوي شريف حيث سأل أحد الصحابة النبي عن الرجل الذي يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله جميلًا، فرد النبي: "إن الله جميل يحب الجمال"، مؤكدة أن الاهتمام بالمظهر ليس محرمًا طالما كان مع مراعاة قيم الدين.

وتابعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالحفاظ على مظهرهم قبل الذهاب للدعوة، حيث قال لهم: "إنكم قادمون غدًا على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم". وأوضحت أن هذه النصيحة كانت هامة لأن مظهر المسلم المهندم يعكس قيمته الدينية وعمق إيمانه.

وأشارت رسلان إلى أن المظهر ليس مسألة سطحية، بل هو انعكاس لنية المسلم وسلوكه. وأكدت أنه من الطبيعي أن يغلب الإنسان في بعض الأحيان رغباته الشخصية أو تأثره بالمجتمع، ولكن إذا التزم بتوجيهات الدين وراعى آداب الإسلام، فسيكون سلوكه مصدرًا للإيجابية والتقدير في المجتمع.

واختتمت رسلان بتوجيه المسلمين إلى الحفاظ على الجمال من الداخل والخارج، مؤكدة أن حسن المظهر يعكس احترام الإنسان لدينه ونفسه، داعية كل مسلم ومسلمة إلى مراعاة ما يطلبه منهم دينهم في تعاملاتهم ومظاهرهم.

اقرأ أيضًا:

7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص

رئيس الوزراء: مشروعات تطوير الأهرامات ستجعلها أكثر جذبًا للسائحين

الجيزة: قطع المياه عن سفارات الإمارات وتركيا ومناطق أخرى لمدة 8 ساعات

إنذار بحري لمدة 45 ساعة.. الأرصاد تحذر من 4 شواطئ بالبحر المتوسط