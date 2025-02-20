خبراء سياحة يقدم حلولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول 2030

كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد الوصيف، عضو لجنة تطوير السياحة المصرية، على ضرورة وضع معايير وأسس تنمية شاملة خاصة في المناطق السياحية، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين سعر الأرض السياحي والعقاري.

وشدد الوصيف خلال جلسة حوارية عن مستقبل السياحة برعاية مجلس الوزراء على قناة "أون" على أن جذب الاستثمار الدولي وتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب خطة واضحة للتنمية السياحية تشمل جميع الجوانب.

من جانبه، تساءل أحمد الشيتي، عضو لجنة تطوير السياحة المصرية، عن قدرة المطارات المصرية على استيعاب 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار إلى أن مطار سفينكس، على سبيل المثال، تقرر إجراء توسعات به بعد فترة قصيرة من افتتاحه لاستيعاب الأعداد المتوقعة من السياح، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

بدوره، أكد رجل الأعمال سميح ساويرس أن القطاع الخاص قادر على وضع خطة شاملة للتنمية السياحية في مصر لتحقيق هدف 30 مليون سائح.

وقال ساويرس: "من يرغب في البناء يمكنه البدء دون انتظار خطة الدولة المسبقة، أعطني أرضًا وأنا سأعمل ماستر بلان وسأبدأ فورًا".

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