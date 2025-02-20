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رئيس الجبهة الوطنية يعلن تشكيل لجنة لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب -(تفاصيل)

06:26 م الخميس 20 فبراير 2025

لجنة اختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية

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كتب- عمرو صالح:

أعلن عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب وذلك وفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.

وأشار "الجزار"، إلى أن اللجنة ستضم الدكتور السيد القصير في عضويتها الأمين العام للحزب المستشار علاء فؤاد ورئيس الأمانة الفنية و أحمد رسلان أمين التنظيم واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب مؤكدا أن للجنة أن تستعين بما تراه من القيادات بالحزب لإنجاز مهامها على النحو الأمثل.

وأوضح أن اللجنة تهدف لاختيار الشخصيات الأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق رؤية الحزب وأهدافه الاستراتيجية كما يأتي تشكيل اللجنة بهدف تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات بما يسهم في بناء هيكل تنظيمي للحزب قوي و متماسك وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

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رئيس الجبهة الوطنية عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية اختيار قيادات وتشكيلات حزب الجبهة
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