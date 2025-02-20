الجيزة: قطع المياه عن سفارات الإمارات وتركيا ومناطق أخرى لمدة 8 ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات بعدد من المناطق، بدءًا من الساعة 10 مساء غدٍ الجمعة 21 فبراير 2025 وحتى الساعة 6 صباح السبت 22 فبراير 2025، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800 مم.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة تشمل: (شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبري الجامعة ومتفرعاته - ميدان الجيزة - سفارة الإمارات العربية المتحدة - سفارة تركيا).

وأشارت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتضررة، ويمكن طلبها عبر الخط الساخن 125.

وناشدت المحافظة، المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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