توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عمّم الأزهر الشريف، منشورا على كافة المناطق الأزهرية والشئون الإدارية والإدارة القانونية بقطاع المعاهد، بشأن الإحالة للمعاش المبكر.

ونص المنشور الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على عدم اتخاذ إجراءات الإحالة للمعاش المبكر بناءً على طلب الموظف الذي تجاوز سن الـ 50 عامًا، لمن تقل مدة اشتراكه عن 25 عامًا فعلية اعتبارًا من 1 مايو 2025.

يأتي ذلك نظرا لصدور قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي بدأ العمل له اعتبارا من 1/1/2020، والذي جاء بمادته رقم 21 بشأن انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير سن البلوغ أو الوفاة أو العجز، أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 300 شهرا فعلية بعد ستنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

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