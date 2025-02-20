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وصول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

11:24 ص الخميس 20 فبراير 2025

منازل متنقلة في طريقها لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد معبر كرم أبو سالم منذ قليل، دخول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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المنازل المتنقلة معبر كرم أبو سالم غزة
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