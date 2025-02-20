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السيسي يتوجه إلى السعودية بعد ختام زيارته لإسبانيا

11:22 ص الخميس 20 فبراير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الإسبانية مدريد متجهًا إلى المملكة العربية السعودية في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة إسبانيا.

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي لسعودية سبانيا
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