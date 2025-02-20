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تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

11:09 ص الخميس 20 فبراير 2025
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس 20 فبراير 2025.

وأشارت آخر صور عبر الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، إنه تسود اليوم أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

كما تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

فيما تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

ويوجد اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

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