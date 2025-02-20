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الجبهة الوطنية يُعزز صفوفه بقيادات شبابية متميزة- تفاصيل

02:37 ص الخميس 20 فبراير 2025
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كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن ضم مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب، في إطار الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودورهم الفاعل في رسم ملامح المستقبل.

يأتي ذلك في ضوء التزام حزب الجبهة الوطنية العميق بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار بالمرحلة المقبلة.

أوضح عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن تلك الخطوة تعكس إيمان الحزب بحتمية دمج الشباب في الحياة الحزبية وإفساح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم لمستقبل أفضل.

وأعرب الجزار عن ترحيب حزب الجبهة الوطنية بكل الشباب للانضمام إلى الحزب والانخراط في العمل الحزبي إيمانا بأنهم القوة الدافعة نحو التجديد والتطوير والإصلاح.

وأكد سعي حزب الجبهة الوطنية ليكون منصة حقيقية تعبر عن تطلعات الشباب وتوفر لهم فرصة المشاركة بفعالية في رسم سياسات الحزب ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل الوطن.

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