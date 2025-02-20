أمطار وموجة شديدة البرودة.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس

وذكرت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، داف على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

ونوهت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.35 إلى 4 متر.

حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير 2025

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير 2025، تشهد موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بدءًا من الجمعة المقبلة تشهد انخفاضًا بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحبها نشاطًا للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ولفتت إلى أن حالة الطقس من الجمعة المقبلة وحتى الثلاثاء تشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.