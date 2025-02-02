محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة لم تُنشأ لتكون نقطة لاستقبال الفلسطينيين

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر لإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني، قبل يوم واحد من تفعيل اتفاق الهدنة، تعكس تقدمًا سياسيًا كبيرًا للدولة المصرية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، أوضح مجاور أن دخول المصابين الفلسطينيين وذويهم إلى شمال سيناء في هذه الفترة لا يُعتبر مؤشرًا على تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "مصر لا تعمل بأساليب تهجير في سياستها، بل تسير دائمًا بشكل شفاف وواضح".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن الأمن الوطني لمصر سيكون دائمًا في مقدمة الأولويات، وأن البلاد تلتزم بمبادئها في هذا السياق.

وفيما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين، قال مجاور: "إن الرئيس السيسي كان واضحًا عندما أكد على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر".

من جهة أخرى، أوضح المحافظ أن مدينة رفح الجديدة لم تُنشأ لتكون نقطة لاستقبال الفلسطينيين في سياق يروج لمخططات التهجير، بل كانت مخصصة لتقديم سكن جديد لأهالي المنطقة المحليين. حيث تم تسليم 411 أسرة شققهم في المدينة، مما يبرز التزام الحكومة بتلبية احتياجات المصريين المحليين.

في الختام نفى مجاور الشائعات التي تدور حول تهجير الفلسطينيين إلى مدينة رفح الجديدة، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع للدولة المصرية غالبًا ما يُقترن بشائعات مغرضة، مما يتطلب تأكيد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتهجير.

وقد شهد معبر رفح مؤخرًا وقوف نحو 120 ألف مواطن مصري، في تعبير عن رفضهم لفكرة تهجير الفلسطينيين، مما يُظهر تلاحم الشعب مع قضية جيرانه الفلسطينيين.

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