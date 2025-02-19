بها أطول مبنى في إفريقيا.. 25 صورة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد أبو بكر:

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي الأسبوعي، بجولة تفقدية في منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى ممثلي الشركة الصينية المنفذة للمشروع.

مواصفات المنطقة.. 20 برجًا بمعايير عالمية

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجًا مقسمة إلى عدة أنشطة، تشمل:

10 أبراج مخصصة للأغراض الإدارية والمكتبية والتجارية والخدمية، بمسطحات إجمالية تبلغ 806 آلاف متر مربع، بارتفاعات تتراوح بين 80 و175 مترًا.

5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف متر مربع، بارتفاعات بين 152 و200 متر.

الأبراج الهلالية، وهي 4 أبراج متصلة تضم فندقًا فاخرًا، وشققًا فندقية، وخدمات عامة وترفيهية وتجارية، بارتفاع يصل إلى 64 مترًا.

البرج الأيقوني.. أطول مبنى في إفريقيا

يُعد البرج الأيقوني بمثابة المعلم الأبرز في منطقة الأعمال المركزية، حيث يصل ارتفاعه إلى 400 متر، ويضم مجموعة من المرافق الفريدة، منها:

فندق عالمي يعمل لأول مرة في مصر وإفريقيا.

وحدات إدارية وتجارية وفندقية بمساحات مختلفة.

40 طابقًا للمكاتب الإدارية، و10 طوابق للشقق الفندقية تضم 52 وحدة، و30 طابقًا فندقيًا تحتوي على 183 غرفة.

مساحات إجمالية تبلغ 266 ألف متر مربع.

متابعة مستمرة لأعمال التنفيذ وضمان الجودة

أثناء الجولة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على تفقد بعض الأبراج السكنية والمرافق المختلفة، حيث زار الطابق العشرين من البرج السكني D03، وشاهد النماذج السكنية، كما تابع سير العمل في النهر الأخضر من نقطة مشاهدة مخصصة.

كما زار محطة الخدمات المركزية، وشملت الجولة تفقد مبنى المولدات والمبردات، بهدف متابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.

وفي ختام جولته، تفقد رئيس الوزراء، البرج الأيقوني وصعد إلى الطابق رقم 47 لمعاينة نموذج لإحدى الشقق الفندقية، كما زار المنطقة التجارية ومنطقة مفتاح الحياة بالمشروع، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، وفي المواعيد المحددة.

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