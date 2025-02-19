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القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بسب رشوة 3 ملايين جنيه

08:57 م الأربعاء 19 فبراير 2025

هيئة الرقابة الإدارية

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كتب- أحمد الجندي:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة التواطؤ مع بعض المقاولين المتعاقدين معه لتنفيذ مشروعات في نطاق إشرافه.

وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأربعاء، فقد تغاضى رئيس الجهاز عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة من قبل المقاولين، مقابل تقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.

وبناءً على ذلك، تم عرض القضية على النائب العام الذي أصدر قرارًا بالقبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق، كما تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان لإيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة جميع الأعمال المسندة لتلك الشركات بهدف التأكد من جودة التنفيذ.

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هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة تهمة التواطؤ مع بعض المقاولين مخالفات في استلام الأعمال المنفذة النائب العام
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