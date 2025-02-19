مدبولي يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية - صور

كتب- محمد أبو بكر:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والمؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لتفقد سير العمل بالمشروع، ويرافقه خلال الجولة التفقدية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الصينية المنفذة للمشروع.

الدولة حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية

في مستهل جولته التفقدية بالمشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حققت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما تشهده مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات ضخمة تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة منها، بما تشتمل عليه من وحدات سكنية فائقة الجودة ومتنوعة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن منطقة الأعمال المركزية تمثل واحدة من أهم المناطق داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تضم عددا كبيرا من الأبراج، ومن أبرزها البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج في قارة أفريقيا، كما أن هذه المنطقة تتمتع بموقع مميز للغاية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على متابعة تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية؛ نظرا لأهميته الكبيرة، ولذا فهو يحظى بمتابعة مستمرة لدفع العمل به، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وفقا لأعلى معايير الجودة، وطبقاً للتصميمات الموضوعة.

مواصفات منطقة الأعمال المركزية

وخلال الجولة التفقدية، أوضح وزير الإسكان أن منطقة الأعمال المركزية (CBD) تضم 20 برجا، مقسمة إلى 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية إلى 64 متراً.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن البرج الأيقوني، يعد أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، يشمل أنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 وحدة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

معالم العاصمة الإدارية الجديدة

فى نقطة مشاهدة بالمشروع، شاهد رئيس الوزراء معالم العاصمة الإدارية الجديدة من أحد الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، مؤكدا أنها كانت حلما على الورق وأصبحت حقيقة ملموسة خلال بضع سنوات، مشيدا بما تم من مشروعات في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، موجها بالحفاظ على مباني العاصمة لاستدامتها، وذلك من خلال انتظام عمل شركات الصيانة بها.

الطابق العشرين من البرج السكني D03

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، الطابق العشرين من البرج السكني D03، كما تفقد نموذجين للوحدات السكنية التي يتضمنها البرج، كما شاهد النهر الأخضر من نقطة المشاهدة المخصصة بشرفة الطابق؛ لمتابعة ما تحقق من إنجاز بمكونات النهر، وانتقل بعد ذلك لمحطة الخدمات المركزية، حيث تفقد كلا من مبنى المولدات، ومبنى المبردات.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه بعد ذلك لتفقد البرج الأيقوني، حيث صعد للطابق رقم 47 لتفقد نموذج لإحدى الشقق الفندقية، كما توجه لنقطة مشاهدة بالطابق لرؤية المنطقة التجارية ومنطقة مفتاح الحياة بالمشروع.

ووجه رئيس الوزراء في ختام تفقده لمشروع منطقة الأعمال المركزية بأهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من الأعمال المتبقية بأعلى معايير الجودة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

اقرأ أيضاً:

ملك إسبانيا: أتطلع منذ سنوات لزيارة السيسي بلادنا وتعزيز العلاقات مع مصر

فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب