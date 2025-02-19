مدبولي يطمئن المصريين بشأن انقطاع الكهرباء في صيف 2025

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية خلال صيف 2025، ومنع انقطاع الكهرباء.

وقال مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، إنه بدأ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية؛ لتغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربية خلال فترات الذروة لكلا البلدَين، موضحًا أن وقت الذروة في مصر يكون خلال فترات الليل، بينما في السعودية يكون خلال فترات النهار.

وأوضح مدبولي أن المشروع يستهدف تبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء خلال فصل الصيف، سيصل 1500 للمحطات المصرية مطلع يوليو المقبل، والكمية المتبقية على مدى أشهر الصيف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية التبادل ستتم من خلال كابلات تحت المياه بخليج العقبة، لافتًا إلى أنها عملية فنية شديدة التعقيد.