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"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على إنشاء جامعتين بالمنصورة وسوهاج

02:09 م الأربعاء 19 فبراير 2025

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

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كتب - عمر صبري:
وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المنعقد في جامعة الريادة اليوم الأربعاء، على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات: (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

كما وافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.

وأقر المجلس إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وستضم الجامعة كليات: (الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولات مع وزارة النقل لتغطية قيمة الدعم للاشتراكات الخاصة بالطلاب المنتسبين للجامعات الخاصة، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية بشأن فصل كلية القانون والإنسانيات إلى: كلية القانون وكلية الإنسانيات، وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية إلى: كلية الإعلام وكلية الدراسات الأدبية.

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