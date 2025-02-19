الزوج السبب أحيانًا.. اقتراح برلماني مهم للحكومة لمواجهة ختان الإناث -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.

وأشارت النائبة إلى أنه تتكرر العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون؛ بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجرائها على غير رغبة الباقين.

وأكدت فاطمة سليم أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك؛ بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلةً: ومع ذلك لا توجد آلية للمنع، فضلًا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.

وطالبت عضو مجلس النواب بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل؛ لا سيما أن القانون يكفل هذا الحق.

وأكدت فاطمة سليم أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان؛ خصوصًا التي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.

وأوضحت النائبة أن مصر قامت بجهود كبيرة، أدت إلى خفض معدلات الختان عند الفتيات من الولادة حتى عمر 19 سنة لـ14%، وتقل بنسبة 1% سنويًّا، إلا أنها ليست نسبة كافية لتحقيق حلم "صفر ختان" بحلول 2030

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات

النقل تُعلن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف في رمضان- تفاصيل

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

للحوامل.. أدوية قد تشكل خطرًا على الجنين