"الري": تنسيق مصري- ألماني لإعداد دراسات فنية بشأن استخدام الري الحديث في مصر

كتب- عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية؛ لبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال المياه، وبحضور هولجر إيلي، رئيس قسم التعاون التنموي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة .

وأشاد سويلم بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة؛ مثل مشروع البرنامجَين القومي الثاني والثالث للصرف، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الري في الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ونسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .

ونوه بيان "الري" بأنه تمت مناقشة إجراءات الإعداد لإطلاق "البرنامج القومي الرابع للصرف" والذي يهدف إلى تجديد الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان، ودراسة جدوى تصميم أعمال لحماية الشواطئ شرق مصب مصرف كيتشنر بطول ١٥ كم بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقي (JISA) والممول من بنك التنمية الألمانيKFW؛ حيث تم الاتفاق على توسعة نطاق المشروع ليشمل تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية وتأهيل المنشآت المائية بزمام ترعتَي الخندق الشرقي وساحل مرقص بإدارة ري غرب البحيرة .

وتمت مناقشة إعداد دراسة لتحسين إدارة المياه بترعة قوتة بالفيوم؛ بحيث تتضمن (تطوير توزيع المياه- تطبيق تقنيات الري الحديثة- تأهيل المساقي- تقييمات محطات الرفع- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي- تعزيز دور روابط مستخدمي المياه) .

وناقش المجتمعون موقف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والتي تتضمن (دراسات شاملة للميزان المائي- تطوير المنشآت المائية ومحطات الرفع بعدد من المحافظات- وضع خطة استراتيجية للتعامل مع النقاط الساخنة- التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي- بناء القدرات والتدريب) .

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك المصري والألماني لإعداد دراسات فنية عن استخدام نظم الري الحديث في مصر بديلاً عن الري بالغمر، وتقييم هذا التحول من كل النواحي المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا؛ خصوصًا في ظل اهتمام البلدَين بقضايا المياه والمناخ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، مؤكدًا أهمية دعم الجانب الألماني للمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الإفريقية .

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