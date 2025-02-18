توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بالتعاون مع "أكوا باور" السعودية

وزير الكهرباء: نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تصل إلى 42% عام 2030

كتب - محمد صلاح

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "أكوا باور" السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة السعودية بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيساهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.

وقّع الاتفاقية من الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن جانب شركة "أكوا باور" المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بهدف تعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه جنوب مدينة الغردقة، ويأتي استمرارًا للتعاون والشراكة مع شركة "أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مما يؤكد قدرة قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

كما أوضح وزير الكهرباء جهود القطاع للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف خفض وترشيد استهلاك الوقود، والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

وأشاد بالتعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات، معتبرًا إياه أحد نماذج النجاح التي يتم دعمها في ضوء استراتيجية الطاقة المعتمدة، والتي يتم تنفيذها وفق خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة.

وأكد أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المولدة، في إطار رؤية التحول للأخضر التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.