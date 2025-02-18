الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة "البوكر" بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

تستضيف مكتبة الإسكندرية المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، غدا الأربعاء 19 فبراير 2025 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ياسر سليمان؛ رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو.

كما يحضر أعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الدكتورة منى بيكر، وعضوية كل من: بلال الأرفه لي، وسامبسا بلتونن، وسعيد بنكراد، ومريم الهاشمي.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الرواية الفائزة بالجائزة لعام 2025 في حفل يُقام في أبو ظبي 24 إبريل المقبل، حيث يحصل الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة عمله إلى اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد واحدة من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأدب العربي المعاصر.