"شباب النواب": الرئيس السيسي أولى ذوي الهمم اهتمامًا غير مسبوق

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان، بتفقد نادي غرب سهيل، ونادي ذوي الهمم؛ للوقوف على مطالب الشباب والعمل على تلبيتها.

وخلال تفقد اللجنة نادي ذوي الهمم بأسوان، طالب عدد من الأهالي من اللجنة زيادة مدة دورات التخاطب، لتصبح سنة بدلًا من 6 شهور، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأطفالهم، كما طالب أعضاء مجلس إدارة النادي بعقد دورات تدريبية للمدربين القائمين على أداء كورسات التخاطب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، أن اللجنة ستوصي وزارة الشباب بمد فترة التخاطب وإعداد دورات تدريبية للمدربين، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على تهميش ذوي الهمم بعد أن كانوا في طي النسيان لسنوات طويلة، لا سيما أنه قام بتخصيص صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الهمم.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ذوي الهمم اهتمامًا غير مسبوق، ووجه الحكومة بضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة داعمة تُنمي مهارات ذوي الهمم وتكتشف مواهبهم، مشيرًا إلى أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي الهمم هو مجتمع يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين، والمهندس محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب نشأت فؤاد عباس أمين سر اللجنة، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمد الحوفي، والنائب مجدي الأمير، والنائبة نجوى خلف، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائبة هادية حسني، بالإضافة إلى عاطف مرعي أمين لجنة الشباب، وحمدي خيري، ومحمد عبدالعظيم من أمانة المجلس.

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