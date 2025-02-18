وزارة الشباب: تخصيص 200 مليون جنيه لصيانة 150 ملعب نجيل صناعي على مستوى الجمهورية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على تطوير المنشآت الشبابية في المحافظات وبخاصة مراكز الشباب، وذلك من أجل مساعدتها على القيام بدورها في جذب الشباب.

جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور محمد عساف أن الوزارة قامت خلال عام 2024 بصيانة 112 ملعبًا بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تستهدف العام المالي الحالي صيانة 150 ملعب نجيل صناعي بتكلفة 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تسخر جميع إمكانياتها لخدمة الشباب المصري.

وأشار إلى أن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وجه بضرورة رصد كافة طلبات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضي قدمًا في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن إدارة المنشآت الشبابية حريصة على تنفيذ كافة تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث يؤكد دائمًا على أهمية الحفاظ على المرافق ومتابعة أنظمة الصيانة ورفع كفاءة الملاعب بمراكز الشباب، وكذلك متابعة صيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الشركات الوطنية، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين.

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