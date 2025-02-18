إعلان

وزارة الشباب: تخصيص 200 مليون جنيه لصيانة 150 ملعب نجيل صناعي على مستوى الجمهورية

08:36 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على تطوير المنشآت الشبابية في المحافظات وبخاصة مراكز الشباب، وذلك من أجل مساعدتها على القيام بدورها في جذب الشباب.

جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور محمد عساف أن الوزارة قامت خلال عام 2024 بصيانة 112 ملعبًا بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تستهدف العام المالي الحالي صيانة 150 ملعب نجيل صناعي بتكلفة 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تسخر جميع إمكانياتها لخدمة الشباب المصري.

وأشار إلى أن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وجه بضرورة رصد كافة طلبات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضي قدمًا في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن إدارة المنشآت الشبابية حريصة على تنفيذ كافة تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث يؤكد دائمًا على أهمية الحفاظ على المرافق ومتابعة أنظمة الصيانة ورفع كفاءة الملاعب بمراكز الشباب، وكذلك متابعة صيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الشركات الوطنية، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين.

اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

السيسي يلتقي غدًا ملك ورئيس وزراء إسبانيا.. ويشهد إعلان "ترفيع العلاقات"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صيانة الملاعب وزارة الرياضة محمد عساف نجيل صناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان