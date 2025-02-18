5 صور تجمع "البلشي" و"سلامة" قبل انتخابات الصحفيين

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

جمعت احتفالية مئوية مجلة المصور بدار الأوبرا المصرية، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح على مقعد النقيب، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ومنافسه الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، حيث دار نقاش بينهما خلال الاحتفالية.

ويتنافس "البلشي" و"سلامة" في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقررة خلال شهر مارس المقبل، وذلك على مقعد النقيب.

حضر الاحتفالية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، وسفير سلطنة عمان، السفير عبد الله الرحبي، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة، ورؤساء تحرير عدد من الصحف، والفنانة سميرة عبد العزيز.

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