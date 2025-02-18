تفاصيل ربط مصر وليبيا وتشاد بطريق بري بطول 1720 كم

كتب- محمد نصار:

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية مشروعات البنية التحتية في تعزيز الربط الإقليمي والقاري، بما يسهم في تسهيل التجارة البينية وتعزيز الاستثمار المشترك بين الدول الإفريقية.

مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد

أشار الوزير، إلى أن مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، باعتباره شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية ومحورًا رئيسيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، مع تحويل الأخيرة إلى مركز تجاري استراتيجي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.

وينقسم الطريق إلى ثلاثة قطاعات:

- القطاع الأول: داخل الأراضي المصرية، بطول 400 كم، ويجرى حاليًا تنفيذه من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية.

- القطاع الثاني: داخل الأراضي الليبية، بطول 390 كم، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للطريق، الذي يمتد من الكفرة جنوب شرق ليبيا حتى الحدود التشادية.

- القطاع الثالث: داخل الأراضي التشادية، بطول 930 كم، ويمتد من الحدود الليبية التشادية مرورًا بمدينة أم الجرس وصولًا إلى إبشا، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لإجراء الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي، إضافةً إلى توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة بين أم الجرس وإبشا.

التزام مصر بتنفيذ المشروع ودعم التنمية الإفريقية

شدد كامل الوزير، على التزام مصر بتذليل العقبات وتسريع تنفيذ المشروع، لما له من تأثير إيجابي على حركة التجارة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث، كما يمثل نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار.

وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، التي أكدها خلال مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن التحديات الكبيرة تحتاج إلى أفكار جديدة للتغلب عليها، وهو ما يجسده هذا المشروع الطموح.

واختتم الوزير، كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، والحكومة والشعب التشادي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا لتشاد في مسيرتها نحو التنمية والازدهار.

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