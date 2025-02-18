ندوة "الضوابط المهنية للصحافة الرقمية ".. القصاص: يجب مراعاة المصداقية وعدم التشهير

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة بعنوان "الضوابط المهنية للصحافة الرقمية"، بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع".

ورحبت الدكتورة هبة شاهين، عميدة الكلية، بجهود القصاص ومسيرته الصحفية المتميزة في عدد من الصحف المصرية والعربية، وصولًا إلى منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارة "اليوم السابع".

وأضافت شاهين أن ندوة اليوم توفر فرصة ثمينة للطلاب لاكتساب الخبرات المهنية القيمة والاطلاع على أحدث المستجدات في سوق العمل.

أوضح القصاص أهم الفروق بين الصحافة الرقمية والتقليدية، مع تأكيد الخصائص المميزة للصحافة الرقمية من حيث: السرعة والتحديث المستمر، على عكس الصحافة التقليدية، التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في جمع المعلومات وطباعتها وإصدار أعداد الجرائد، واقتصار التحديث على فترات زمنية طويلة تمتد إلى 24 ساعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع" أن مهنة الصحافة بشكل عام كانت وما زالت مهنة جذابة ومهمة باختلاف الوسائل؛ حيث عملت المهنة على تطوير مخرجاتها وحرصت على الاندماج مع غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى، والاستفادة من المستحدثات التكنولوجية بالبيئة الرقمية.

وأضاف القصاص أن الأجيال الحالية محظوظة بتوافر المعلومات وتدفُّقها، مما سهَّل عملية السبق الصحفي، إلا أن ذلك يستدعي أيضًا الاهتمام بدقة المعلومات والتأكد من صحتها؛ حيث يجب مراعاة الآنية والمصداقية في الموضوعات المنشورة.

وأشار رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع" إلى ضرورة مراعاة الضوابط المهنية؛ مثل: الصدق وتجنُّب السب والقذف والتشهير، والتي قد تعرِّض الصحفي والمؤسسة للمساءلة.

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