مصر للطيران توقع بروتوكول مع نادي روتاري حورس هليوبليس وتنظم حملة تبرع بالدم

(أ ش أ):

وقّعت الشركة القابضة لمصر للطيران بروتوكول تعاون مع نادي روتاري حورس هليوبليس وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية بما يسهم في دعم المبادرات الخيرية والصحية التي تخدم المجتمع وتنظم الشركة القابضة لمصر للطيران بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس ونادي روتاري حورس هليوبليس حملة ناجحة للتبرع بالدم تحت إشراف الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وشهد اليوم الأول من الحملة التي بدأت أمس إقبالًا كبيرًا من العاملين حيث بادر المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالمشاركة في التبرع بالدم دعمًا لهذه المبادرة الإنسانية و سوف تستكمل الحملة فعالياتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 فبراير.