تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب- عمرو صالح:

استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الاثنين، والذين حضروا الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة بعض الطلبات المتعلقة بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر.

وبحسب بيان التنسيقية رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "في إطار حرص المجلس على تعزيز ونشر الثقافة البرلمانية وخاصة للمهتمين بالعمل السياسي، فإن مجلس الشيوخ يرحب بوفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضورهم معنا في الجلسة"، وسط تحية أعضاء المجلس بأعضاء التنسيقية.

كما زار أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجلس الشيوخ اليوم، واستقبلهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعقد لقاء معهم، بحضور الأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واستمع أعضاء التنسيقية إلى شرح حول اختصاصات مجلس الشيوخ، وأهدى الوفد درع التنسيقية لرئيس مجلس الشيوخ.

كما التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مكتبه بمقر الوزارة، ورحب الوزير بهم، مشيداً بدور التنسيقية في تنمية الحياة السياسية.

وقام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، كما زاروا متحف مجلس النواب.

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