ضحية السحل بأكتوبر تكشف تفاصيل الواقعة: تم ضبط طليقي في أقل من 24 ساعة

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت أسماء يحيى، ضحية واقعة السحل على يد طليقها أمام محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، عن تفاصيل القبض عليه والتحقيق معه، حيث تواصل نيابة السادس من أكتوبر الاستماع إلى أقوالها وأقوال شقيقتها، إلى جانب استجواب طليقها، بعد نجاحها في ضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

وأعربت أسماء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عن تقديرها لدور الجهات الأمنية في سرعة القبض على طليقها.

وقالت: "تم ضبطه في أسرع وقت، وتم استجوابي في النيابة، وكذلك شقيقتي، كما تم التحقيق مع طليقي بعد الاستماع إلى شهادتنا."

وأوضحت أسماء أنها وجهت لطليقها تهمة تعمد دهسها هي وشقيقتها، مؤكدة أنه لا يزال على قوائم الممنوعين من السفر، ولم يحصل على أي تصريح يسمح له بمغادرة البلاد فيما يتعلق بقضية النفقة.

وأشارت ضحية واقعة السحل على يد طليقها أمام محكمة الأسرة إلى أنه حتى يوم الواقعة، لم يكن قد حصل على أي تصريح للسفر.

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