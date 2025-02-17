"مرسال" عضو التحالف الوطني تشارك في القافلة الإغاثية العاشرة المتجهة إلى قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

أعلنت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشاركتها في القافلة الإغاثية العاشرة المتجهة لقطاع غزة، والتي تتضمن مساعدات إنسانية عاجلة لتلبية احتياجات أهالي القطاع، وذلك في إطار مواصلة دورها الإنساني لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليومالاثنين - أنها تشارك في هذه القافلة بـ13 شاحنة محملة بـ7 أنواع من المساعدات المختلفة لقطاع غزة، شملت الأدوية والملابس والخيام المقاومة للمطر، والمياه المعدنية وحفاضات الكبار والأطفال والبطاطين بإجمالي 150 طنًا بتكلفة أكثر من 12 مليون جنيه.

من جانبها..قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال هبة راشد "إنه بمجرد الانتهاء من القافلة التاسعة التي دخلت غرة، بدأت المؤسسة في تجهيز المساعدات لأهالينا على مدار الأيام الماضية؛ تمهيدًا لدخولها القطاع عبر معبر رفح بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأكدت حرص المؤسسة على أن تكون المساعدات المرسلة مدروسة ومحددة بناءً على الاحتياجات الحقيقية والأولويات لأهالي قطاع غزة؛ لضمان تقديم دعم فعّال ومؤثر.

وأضافت "أن المؤسسة تعمل على تجهيز 20 سيارة إسعاف و7 غرف عمليات جراحية وغرف تجهيزات طبية شاملة لمستشفى العيون بشمال غزة، بالإضافة لتجهيزات طبية للمستشفى الأوروبي، والمزيد من شاحنات الأدوية والأطعمة والملابس في الفترة القادمة".

وكان قد شاركت مؤسسة مرسال في القافلة التاسعة بـ23 شاحنة بتكلفة 27.5 مليون جنيه؛ ليصبح إجمالي شاحناتها منذ بداية الحرب 173 شاحنة و7 سيارات إسعاف بإجمالي تكلفة 277 مليون جنيه، تضم أدوية ومستلزمات طبية وطعام وملابس وخيم وبطاطين.