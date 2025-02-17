رئيس "الشيوخ" يحيل طلبات مناقشة بشأن ملف الصناعة إلى اللجان النوعية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عددًا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على المجلس.

وتضمنت الطلبات طلبَ النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقَين المحلية والخارجية؛ خصوصًا عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

وتضمنت طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية؛ لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السيارات الكهربائية تُسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.

وأوضح النائب أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًّا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية؛ لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الطلبات طلبَ مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل؛ لاستيضاح سياسة الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة- حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه

مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر