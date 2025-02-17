لا تغتالوا المشروعات الصغيرة في القرى.. مناقشات برلمانية بشأن معوقات وتحديات الصناعة

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تساؤلًا إلى الحكومة والجهات المعنية بقطاع الصناعة حول مصير الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلس الشيوخ قبل عامَين بشأن معوقات وتحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر؛ حيث تمت مناقشة هذه الدراسة في فبراير 2023، وباستضافة مشكلات وتحديات الصناعة في مصر، وانتهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والمالية بمجلس الشيوخ إلى توصيات غاية في الأهمية.

ووجه عبد العزيز سؤاله إلى ممثلي وزارة الصناعة بالجلسة: هل التقرير وصل إلى هيئة التنمية الصناعية؟ هل قرأتم التقرير بشأن مشكلات العمال بالمناطق الصناعة، والاستعانة بخريجي المدارس الصناعية في المشروعات الصناعية؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، ورئيس قطاع شؤون الصناعة، واستشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستكمل عبد العزيز بأن مجلس الشيوخ قدم حزمة من التوصيات في فبراير 2023، هل الوزارة عملت بهذه التوصيات؟ مع العلم أن الصناعة في مصر تشكل نحو 20% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة، بينما يحقق القطاع الخاص 78% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة.

وضرب النائب مثالًا للإجراءات الروتينية التي ربما تؤدي إلى الضغط على صاحب المصنع، ومن ثمَّ تعثره أو إغلاقه؛ بقوله: "إن صاحب المصنع قاعد قدام مصنعه يقابل يوميًّا سيلًا من الموظفين (تموين، صحة، تنمية محلية.. إلخ)، كل هؤلاء وإجراءاتهم المطولة تؤدي إلى تعثر المصنع، رغم قرارات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة، بضم كل هذه القطاعات في قطاع وهيئة واحدة؛ منعًا لتعجيز أصحاب المصانع وتطفيش المستثمرين، حتى لا تتحول هيئة التنمية الصناعية إلى "هيئة المعوقات الصناعية".

وحذَّر النائب من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف، رغم أن هذه القطاعات الصغيرة تؤدي إلى المنتج الكبير في النهاية، ولا بد من الاهتمام بها لا إهمالها.

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