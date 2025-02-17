مواعيد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر 2025 لحفظ القرآن لجميع المحافظات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، السبت المقبل، عقد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2025 "العشرة الأوائل" على مستوى الجمهورية.

وتعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، على أن تبدأ بالمتسابقين من محافظات "الدقهلية - أسوان - مطروح - المنوفية".

وجاءت مواعيد الاختبارات على النحو التالي:

- السبت الموافق ٢٣ من شعبان ١٤٤٦هجريا الموافق ٢٢ من فبراير ٢٠٢٥م يتنافس طلاب أربع مناطق أزهرية هي: الدقهلية وأسوان ومطروح والمنوفية.

- الأحد 23 فبراير يتنافس طلاب مناطق كفر الشيخ والشرقية وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة.

- الاثنين 24 فبراير يتنافس طلاب مناطق الجيزة والفيوم والوادي الجديد والإسكندرية والبحر الأحمر.

- الثلاثاء 25 فبراير طلاب مناطق دمياط وقنا والإسماعيلية والسويس وسوهاج.

- الأربعاء 26 فبراير طلاب مناطق الغربية والقليوبية والأقصر وأسيوط.

- الخميس 27 فبراير طلاب مناطق المنيا وبني سويف وبور سعيد والبحيرة.

- يلتزم الطلاب المرشحون للاختبار بإحضار صورة شخصية مكتوب عليها اسم الطالب رباعي وفي ظهر الصورة اسم المنطقة والمستوى المشارك به الطالب.

ومن جانبه، قال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه شارك في المسابقة هذا العام، 155 ألفًا من حفاظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، خاضوا ماراثون طويل من الاختبارات بدأت في نوفمبر ٢٠٢٤م، واستطاع و٦١.٢٣٢ اجتياز المرحلة الأولى بحصولهم على أكثر من ٨٠ درجة في تلك الاختبارات، ومن هؤلاء استطاع ٩٥٨ طالبا الحصول على المراكز العشرة الأولى في سبع وعشرين منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية.

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