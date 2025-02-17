تفاصيل ظاهرة فلكية يوم 1 رمضان 2025.. لن تتكرر إلا بعد 33 عامًا

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ظاهرة فلكية توافق الأول من رمضان المقبل.

وقال "أبو زاهرة"، إن التقويم الهجري والميلادي يستندان إلى نظام زمني مختلف مما يجعل التزامن بينهما في بداية الشهر حالة استثنائية، موضحًا أن هذا العام سيشهد العالم لحظة توافق فلكية حيث يتزامن الأول من رمضان مع 1 مارس 2025 في التقويم الميلادي فلكيًا.

وأضاف أن التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية حيث يبدأ كل شهر برؤية الهلال ويتكون العام الهجري من 354 أو 355 يومًا مما يجعله أقصر بحوالي 10 إلى 12 يومًا من السنة الميلادية.

وأوضح أن التقويم الميلادي هو تقويم شمسي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس ويبلغ عدد أيامه 365 أو 366 يومًا في السنة الكبيسة مثل عام 2024 مما يؤثر على تزامنه مع التقويم الهجري.

وتابع: نظرًا لأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية، فإن الأشهر الهجرية تتراجع تدريجيًا في التقويم الميلادي بمقدار 10 إلى 12 يومًا سنويًا ونتيجة لذلك تمر الأشهر الهجرية عبر جميع فصول السنة خلال دورة مدتها 33 عامًا تقريبًا.

وواصل: يحدث التزامن الدقيق كما في حالة 1 رمضان 1446 الموافق 1 مارس 2025، فقط عندما تتناغم الدورات القمرية والشمسية وهذا التوافق يعكس الدقة الرياضية والفلكية في حركة القمر والأرض، ونظرًا لاستمرار التباعد بين التقويمين فإن مثل هذا التزامن لا يحدث كثيرًا لكنه يعود بشكل مشابه كل 33 عامًا تقريبًا وكان ذلك في أشهر مختلفة.

وتعد هذه الظاهرة الفريدة في 2025 تذكيرًا مهمًا بمرونة الزمن وتغيره، كما تسلط الضوء على التوافق بين الدورات الفلكية التي تُبنى عليها كل أنظمة التقويم.

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