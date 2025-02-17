مصدر: البيئة تبحث تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة البيئة، إن الوزارة تبحث، في الوقت الحالي، تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة والتي كان تم إقرارها وفقًا للقرار رقم 41 لسنة 2019.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة تستهدف توفير المزيد من المزايا للشركات العاملة في هذا المجال من أجل توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.

وأوضح المصدر، أن قرار تعريفة التغذية الكهربائية رقم 41 لسنة 2019، تضمن تحديد تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة 140 قرشًا لكل كيلووات.

وأشار المصدر، إلى أن هذا المجال يساعد في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية وانبعاثات.

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