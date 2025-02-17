شباب "حزب التجمع": الخطة المصرية لإعمار غزة شجاعة وناجحة وإنسانية

كتب- عمرو صالح:

ثمن اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، تقديم مصر خطة عملية وواقعية لإعادة إعمار غزة، وتوفير حياة أمنة لشعبنا الفلسطيني الصامد، خلال عملية الأعمار دون تهجيرهم من أرضهم.

وأعرب شباب حزب التجمع في بيان، عن أستيائهم وغضبهم من الأجرام الأمريكي والإسرائيلي، الذي يقف ضد دخول الكاراكات والبيوت المؤقتة الواقفة علي الحدود المصرية الفلسطينية لإنقاذ أهلنا من البرد وقسوة الحياة بعد أن هدمت الطائرات الإسرائيلية بيوتهم وقتلت ٦٠ الف مواطن أعزل.

واكد البيان أن التحرك المصري يثبت للعالم الخداع الأمريكي بقيادة دونالد ترامب وكذب الأدارة الإسرائيلية الذين يبحثون عن تهجير قسري للشعب الفلسطيني وتصفية قضيتة تحت اي ذريعة او حجة فاسدة، حيث أستطاعت الخطة المصرية التي وضعتها مع شركائها العرب في تقديم خطة عملية وواقعية وسريعة لإعادة أعمار غزة دون نقل الفلسطينيين لأي مكان في العالم.

وأثنى شباب حزب التجمع علي اللقاء العربي الذي سينعقد في المملكة العربية السعودية وتشارك فيه مصر وقطر والأردن والإمارات يوم ٢٠ نوفمبر القادم في الخروج بخطة وتوصيات هامة في مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.

ودعا شباب حزب التجمع العالم العربي والدول الصديقة والحليفة الذين سيشاركوا في القمة العربية يوم ٢٧ فبراير بجمهورية مصر العربية، إلي الوقوف بقوة في مواجهة الغطرسة الأمبريالية والتعبير الدائم عن الشعوب العربية، الرافضة للمساس بارضهم والدفاع عن حق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس الشريف.

واكد شباب حزب التجمع عن وقوفهم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعث له رسالة واضحة "شعب مصر يحييك علي موقفك الشجاع الرافض للتهجير القسري لاهلنا الفلسطينيين وحماية الارض المصرية وسنتحمل أي قرار أمريكي ضد مصر حتي لو قطعوا عن بلدنا المعونة فكرامتنا وأمننا وارضنا يستحقوا أن نتحمل من اجلهم كل شيء ونقدم من اجلهم ارواحنا".